Cornicione su un'auto in sosta a Nuoro, allerta anche in Baronia e Ogliastra

Intervento dei Vigili del fuoco per caduta elementi di rivestimento da un edificio in Via Piave

Di: Redazione Sardegna Live

Avverse condizioni meteo interessano la città di Nuoro e il suo circondario, con particolare impeto di venti e nubifragi verso la costa est. Particolarmente interessati i centri abitati della Baronia di Siniscola e Posada, la Strada provinciale 45, e in Ogliastra Lanusei e Tortolì.

Nel capoluogo barbaricino i Vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di elementi di rivestimento da un edificio in via Piave.

I vigili del fuoco di Nuoro hanno provveduto a delimitare l'area interessata e a mettere in sicurezza gli elementi ancora instabili.