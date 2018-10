Maltempo: Land Rover travolta da onde

Turisti tedeschi finiscono sul bagnasciuga, salvati in extremis

Di: Ansa

Hanno raggiunto la spiaggia di Bucche Strumpu, a Bari Sardo, In Ogliastra, con il loro Land Rover mentre si stava scatenando una bufera con tanto di mareggiata. Hanno così rischiato di essere trascinati in mare dalla forza delle onde. La disavventura è capitata a una famiglia di turisti tedeschi che, per mettere in sicurezza il mezzo, ha dovuto chiedere l'aiuto di alcuni residenti che hanno assistito alla scena.

Sul posto è poi intervenuta la Polizia Municipale di Bari Sardo che sta accertando se il mezzo sia stato travolto e portato sul bagnasciuga per cause di forza maggiore o se gli incauti turisti siano finiti in acqua perché avevano parcheggiato in spiaggia. Un'ipotesi, quest'ultima, che appare la più probabile.

Foto Ansa