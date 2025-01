Oggi in Italia c'è una pausa dal maltempo, ma non durerà a lungo. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, nel fine settimana arriverà una nuova perturbazione con piogge diffuse e neve sulle alte quote. "Nella giornata odierna si prevedono gli ultimi piovaschi tra Toscana orientale, Umbria e Marche e un po' di nuvolosità residua al Nord - afferma - per il resto il tempo sarà buono e decisamente caldo. Elevate le temperature rispetto alla media del periodo". Le temperature in Sicilia raggiungeranno i 24°C e supereranno i 20°C in gran parte del Sud e in Sardegna. Tuttavia, questa situazione sarà di breve durata. Durante il fine settimana, un'intensa perturbazione proveniente dall'Atlantico settentrionale influenzerà il clima anche in Italia. Già da sabato sono attesi i primi rovesci nel Nordovest, mentre tra domenica e martedì il maltempo colpirà duramente il Nord e parte del Centrosud. Domenica sono previste piogge sparse dal Nordovest al Nordest e in Toscana. La neve cadrà ad altitudini molto elevate sugli Appennini, mentre sulle Alpi si attesterà intorno ai 1400 metri. Nel resto del Paese le condizioni meteorologiche saranno stabili e piuttosto miti per il periodo. L'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da forti precipitazioni nel Nord, in Liguria e in Toscana, con la neve che si manterrà a quote costanti e venti in intensificazione. Infine, martedì sarà la giornata peggiore con oltre 150 mm di pioggia (150 litri per metro quadrato) nel Triveneto e abbondante neve sulle Alpi orientali sopra i 1000 metri.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per oggi, venerdì 24 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso con possibilità di locali foschie nelle ore più fredde, specie su zone occidentali. Temperature in diminuzione, in particolare nei valori massimi. Venti deboli prevalentemente occidentali con locali rinforzi moderati sulle zone orientali. Mari mossi ovunque la mattina, in leggera diminuzione in serata tra poco mosso e mosso.

Previsioni per domani, sabato 25 gennaio: cielo sereno o poco nuvoloso, aumento della copertura in serata per velature compatte. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in aumento. Venti deboli prevalentemente meridionali con locali rinforzi moderati sulle coste. Mari poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi: domenica cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di isolati rovesci sulle zone occidentali e settentrionali, temperature minime in lieve aumento, massime in calo, venti deboli o localmente moderati dai settori occidentali, mari mossi. Lunedì cielo nuvoloso ma con bassa probabilità di precipitazioni, temperature senza variazioni, venti deboli dai settori meridionali, mari mossi o molto mossi.