Domani, 9 dicembre, a Belvì si inaugura il fine settimana targato “Colori d’autunno”. Ideata nel 1998, la manifestazione turistico-sportiva è volta a valorizzare il territorio e i suoi prodotti, in particolare la tradizione della castagna, simbolo del piccolo borgo barbaricino. Una tre giorni di appuntamenti che accompagneranno i partecipanti dalla mattina alla tarda serata: escursioni, musica, cooking show e degustazioni, fra boschi di ciliegi, noccioli, noci, roveri, lecci e agrifogli, oltre, naturalmente, ai castagni secolari, presso i quali durante l’evento verrà simulata la centenaria raccolta dei frutti (“afustigare”).

L’evento è promosso dall’Associazione per il Recupero e la Valorizzazione delle Biodiversità, in collaborazione con Geoambiente-Ecoistituto del Mediterraneo. Domani, alle 9, la manifestazione si aprirà con l’escursione in mountain bike che partirà da Piazza Repubblica per raggiungere proprio i castagni secolari, dove a mezzogiorno si svolgerà l’aperitivo prima delle degustazioni gastronomiche presso i ristoranti locali, alle 14.30. La giornata si concluderà con l’esibizione musicale presso i locali aperti al pubblico.

Ogni giornata, oltre ad alcuni appuntamenti fissi, ne proporrà altri differenti, come ad esempio l’attività di “afustigare” che partirà dal secondo giorno, 10 dicembre, presso il castagneto secolare e si ripeterà l’11 nel parco del Museo all’Aperto di Arte Contemporanea. L’ultimo giorno imperdibile l’appuntamento, alle 13, con “Mani in Pasta”, le elaborazioni enogastronomiche a cura degli Chef Leonardo Marongiu e Paolo Solinas (per partecipare è consigliata la prenotazione), i cui piatti verranno serviti durante le successive degustazioni gastronomiche.

“Ci auguriamo che questo possa diventare un appuntamento fisso, prendendo anche in considerazione il fatto che dai prossimi anni, a differenza di questo dove siamo leggermente in ritardo con le tempistiche, la manifestazione si svolgerebbe nei primi giorni di novembre”, ha spiegato qui a Sardegna Live Sebastiano Casula, presidente dell’associazione per le Biodiversità. “Faremo rivivere a chi sceglierà di partecipare un fine settimana all’insegna dell’intrattenimento e della tradizione, trasmettendo la nostra cultura e quella del territorio”, assicura Casula.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti