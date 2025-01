Ventitré anni, pluripremiato autore di numerosi romanzi, ragazzo talentuoso e pieno di passioni con una tortuosissima storia di malattia e rinascita dietro l’ascesa e il successo. Dal 28 gennaio su RaiPlay arriva “Matte”, un docufilm sull’intensa vita di Matteo Porru tra sogno e paura, cielo e terra.

"Matte": il docufilm su Matteo Porru arriva su RaiPlay

Un racconto corale, arioso e intimo che intreccia le testimonianze di parenti, medici, amici, insegnanti di scuola e di volo per descrivere il ragazzo oltre il prodigio, la speranza oltre il dolore, le stelle oltre il buio dei reparti dove Matteo è stato per anni ricoverato.

"'Matte' è un intenso docufilm che fa emergere l’importanza della volontà, delle relazioni familiari e umane – commenta Maurizio Imbriale, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali - Una narrativa di grande impatto e di speranza che si sofferma sulla delicatezza dei gesti e dei sentimenti e arriva dritta al cuore del pubblico, per dimostrare che anche di fronte alle difficoltà si può spiccare il volo e abbracciare il successo della vita".

Un viaggio tra sogni e realtà

"Quando ho saputo che la Rai avrebbe diffuso la storia di come sono diventato grande – aggiunge Matteo Porru - ho gioito come un bambino. È una festa, un onore. L’inizio di un’avventura. In molti negli anni hanno creduto nelle storie che scrivo. A RaiPlay va il grazie più vero per aver creduto nella mia!".

Sempre il 28 gennaio, contestualmente al rilascio di “Matte” su RaiPlay, uscirà “Il volo sopra l’oceano” Ed Garzanti, l’ultimo romanzo di Matteo Porru.

“Matte” con la regia di Michele Garau e il sostegno della Sardegna Film Commission è prodotta da Storiami, Interlinea film e Next, in collaborazione con Ombre Rosse, Terra de Punt e Figli d’arte Medas, per Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Chi è Matteo Porru

Matteo Porru (Roma, 21 febbraio 2001) è uno scrittore, drammaturgo e giornalista italiano. Nato da padre sardo e madre veneziana, ha mostrato sin da giovane una spiccata passione per la scrittura, pubblicando il suo primo libro, “The Mission”, a 16 anni, ottenendo una menzione speciale al Premio Costa Smeralda. Tra le sue opere più note figurano “Quando sarai grande” (2018), “Madre ombra” (2019, Premio Zingarelli), e “Talismani” (Premio Campiello Giovani 2019), da cui è stata tratta una drammaturgia prodotta dal Teatro Stabile del Veneto.

Nel 2023 ha pubblicato “Il dolore crea l’inverno”, tradotto in Francia e vincitore del Premio Libri a 180 gradi. Porru è stato incluso da Fortune tra i 40 under 40 della cultura italiana e da D di Repubblica tra i 25 under 25 più promettenti al mondo.