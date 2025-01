Era Pietro Satta, 48enne di Sassari, uno dei due pescatori morti questo pomeriggio nelle acque dell'Isola Rossa, al largo della spiaggia La Marinedda nel Comune di Trinità d'Agultu. Il ribaltamento di una barca ha portato alla morte dei due malcapitati. Oltre a Pietro era presente Maurizio Rossi, 72enne di Genova.

Il 48enne originario di Nulvi era molto noto in città per il suo impegno nella ristorazione, proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati a Sassari, tanto da venire menzionato per la prima volta nel 2023 nelle pagine della Guida Michelin, unico locale in tutta la città. Trattasi de l'Osteria de' Mercati, grazioso ed elegante ristorante ubicato nel centro storico.

Pietro gestiva l'Osteria con la moglie Federica Ghiani: la coppia, oltre che per la qualità del servizio e dei piatti, si faceva apprezzare per l'accoglienza che veniva riservata al cliente, in un ambiente intimo e rilassato. Una grave perdita umana e professionale per la città, che si unisce al lutto della compagna e di tutti i familiari per questo tragico e inaspettato epilogo.

"Saremo chiusi da oggi al 10 febbraio", l'annuncio sulle pagine sociale dell'Osteria de' Mercati con allegato uno sfondo nero nel post, sommerso dall'affetto e dal cordoglio di amici e clienti.

La tragedia

Il tragico episodio è avvenuto nel nord-est della Sardegna, quando l'imbarcazione sembra essersi ribaltata, causando la morte dei due pescatori.

La barca è stata vista da alcune persone che si trovavano sulla spiaggia e hanno lanciato l'allarme alle 12:40, mentre due subacquei che si trovavano nella zona sono accorsi immediatamente e si sono immersi avvistando i corpi dei due pescatori ancora dentro il natante.

Le operazioni di soccorso sono state attivate immediatamente, con l'intervento di una motovedetta della Guardia costiera, dell'elisoccorso dell'Areus e dell'elicottero dei Vigili del fuoco.

I corpi delle due vittime sono stati recuperati intorno alle 16.