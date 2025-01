La Polizia Stradale della Sardegna ha concluso il 2024 con un intenso lavoro di controllo sulle strade dell'Isola. Con oltre 13.000 pattuglie effettuate, sono state controllate più di 85.000 persone e contestate oltre 34.000 infrazioni, tra cui più di 4.000 per eccesso di velocità.

Le sanzioni non sono mancate, con quasi 3.000 patenti ritirate e oltre 1.900 carte di circolazione sequestrate. I punti patente decurtati sono stati ben 74.319. I controlli sull'uso di alcol e sostanze stupefacenti hanno coinvolto quasi 31.000 conducenti, con 824 casi di guida in stato di ebbrezza e 54 di guida sotto l'effetto di droghe. In totale sono stati sequestrati 47 veicoli, di cui 26 confiscati.

La Polizia Stradale ha operato su un vasto reticolo viario lungo più di 8.500 km, utilizzando dispositivi come Telelaser e Autovelox per rilevare le infrazioni legate alla velocità.

Nell'ambito del trasporto professionale, più di 10.000 operatori hanno controllato oltre 5.000 mezzi pesanti, riscontrando migliaia di infrazioni e ritirando centinaia di documenti di guida. Le azioni della polizia giudiziaria hanno portato all'arresto di 6 persone e alla denuncia di altre 652, con sequestri di sostanze stupefacenti e materiali esplosivi. Gli esercizi pubblici controllati sono stati oltre 200, con 47 infrazioni rilevate.