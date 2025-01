Due bimbi che si trovavano soli in casa mentre un incendio stava per divampare, sono stati salvati dai Carabinieri a Travagliato, in provincia di Brescia.

La madre si trovava in quel momento fuori dall'abitazione per gettare la spazzatura e il figlio maggiore, di 2 anni, aveva chiuso accidentalmente la porta sul retro. Oltre a lui, in casa c'era anche la sorellina neonata.

Non potendo aprire la porta principale per non mettere a rischio il bambino, i militari sono riusciti a entrare dalla porta del garage e a portare in salvo entrambi i piccoli, nonostante la casa fosse invasa dal fumo.

I Carabinieri hanno poi scoperto che alcune pietanze rimaste sul fuoco avevano provocato il rogo. A causa dell'inalazione di fumo, i bambini sono stati portati all'Ospedale Sant'Anna di Brescia per accertamenti medici.