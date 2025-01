Il difensore colombiano rientra tra i convocati, mentre Luvumbo resta fuori per infortunio. Attesa per il tutto esaurito all'Unipol Domus per la gara di domenica prossima, 19 gennaio, alle ore 15.

Il Cagliari ritrova Mina

Mina da ieri regolarmente nel gruppo: il centrale colombiano ha saltato la trasferta di Milano, ma ora è pronto a riprendere il suo posto nella linea difensiva davanti a Caprile.

Luvumbo non recupera

Il Cagliari dovrà affrontare la sfida cruciale contro il Lecce senza poter contare su Luvumbo, che continua ad allenarsi a parte e non sarà incluso nella lista dei convocati. Il giocatore angolano si era infortunato alla caviglia lo scorso 14 dicembre durante la partita contro l'Atalanta, in seguito a uno scontro con De Roon.

Pavoletti, allarme rientrato

L'allarme si è placato anche per Pavoletti, che è tornato in campo insieme ai compagni dopo l'allenamento personalizzato di ieri. Il tecnico Nicola sembra avere pochi dubbi sulla formazione: quando le cose vanno bene, tende a fare il minor numero di cambiamenti possibile. A parte l'inserimento di Mina al posto di Palomino, non ci dovrebbero essere novità significative rispetto alla squadra che ha giocato sabato scorso contro il Milan.

Si prevede quindi la conferma per Felici, mentre c'è un ballottaggio sulla fascia sinistra tra Obert e Augello. Le recenti vittorie di Monza e il pareggio di Milano hanno ridestato l'entusiasmo tra i tifosi: si prevede che lo stadio sarà gremito domenica.

Occhi puntati su Caprile

Il giovane portiere del Cagliari ha dimostrato il suo valore durante la partita contro il Milan (1-1). Caprile si è contraddistinto come il più talentuoso in campo, infondendo ai sostenitori del Cagliari motivazione e ottimismo per le sfide future.