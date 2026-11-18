Domani il maltempo tornerà a colpire il Centro-Nord e il Tirreno, prima di una tregua generale tra venerdì e sabato con valori termici sempre oltre la norma. A tracciare le previsioni per i prossimi giorni è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

Se la giornata odierna sarà caratterizzata da una temporanea attenuazione dei fenomeni con condizioni più asciutte su gran parte del Centro-Nord, domani è in arrivo una nuova perturbazione Nord, al Centro, sulla Campania, sulla Sardegna e localmente sulla Calabria tirrenica, con piogge diffuse in particolare sui rilievi settentrionali toscani e appenninici.

Sulla Valle d'Aosta cadrà neve oltre i 1800-2000 metri con 25-40 cm, ancora assente sugli Appennini.

Il Libeccio soffierà ancora forte con raffiche di burrasca di 65-85 km/h, mantenendo agitati i mari occidentali con onde di 2,5-4 metri e mareggiate sulle coste esposte. Venerdì 20 novembre si registrerà un generale miglioramento con cieli poco nuvolosi quasi ovunque, salvo un tempo a tratti instabile con residui piovaschi su Valle d'Aosta e basso Tirreno e deboli nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi. Il miglioramento proseguirà fino a sabato e domenica, secondo le prime indicazioni, un nuovo impulso atlantico porterà tempo instabile su gran parte del Paese.

PREVISIONI METEO SARDEGNA (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per giovedì 19 novembre

Cielo nuvoloso, fino a coperto nelle ore centrali, con precipitazioni da isolate a sparse sul settore centro-occidentale. I cumuati saranno deboli o localmente moderati sui settori nord-occidentali e centro.occidentali fino alle catene montuose. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Temperature:massime in diminuzione in particolare sulla Sardegna centro-settentrionale.

Venti: moderati o forti, inizialmente da Sud-Ovest in rotazione da Ovest Nord-Ovest nelle ore centrali..

Mari: molto mossi o agitati, molto agitato il Mar di Sardegna.

Previsioni per venerdì 20 novembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: minime in sensibile diminuzione.

Venti: generalmente moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sulle coste settentrionali, fino a burrasca sulle Bocche di Bonifacio nelle prime ore della giornata.

Mari: molto mossi, mossi sul settore orientale.

Tendenza per i giorni successivi

Sabato cielo poco nuvoloso, aumento della copertura nella giornata seguente associata a isolate deboli piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza variazioni significative. Sabato i venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, in deciso rinforzo nella giornata di domenica. I mari saranno poco mossi o mossi sabato con marcato aumento del moto ondoso nella giornata seguente.

