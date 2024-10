Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Macomer sono stati impegnati nel recupero di sei capre che si trovavano in difficoltà su una parete verticale in località "Columbera" nel Comune di Bosa, sulla strada per Montresta.

Dopo aver raggiunto la vetta, i pompieri si sono calati con le corde lungo il pendio fino a raggiungere gli animali bloccati su una cengia.

I Vigili del fuoco sono così riusciti a mettere in salvo le capre e il proprietario, originario di Bosa, ha ripreso il possesso dei propri animali.