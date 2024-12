Nella giornata di ieri il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura per 15 giorni della discoteca Soho, in via Newton, con un provvedimento notificato al titolare dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

La chiusura temporanea del locale è stata adottata dal Questore per motivi di sicurezza, ai sensi dall’art 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in conseguenza delle recenti aggressioni e risse avvenute nel giro di pochi giorni, in tre distinti episodi, all’interno e nelle immediate vicinanze del locale.

“Dall’inizio dell’anno, la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dal Questore di Cagliari in altre sei circostanze, nello specifico a carico di esercizi pubblici del centro cittadino, del litorale del Poetto e della provincia – si legge in una nota della Questura - Il presupposto dell’applicazione dell’art. 100, anche in assenza di dirette e concrete responsabilità in capo al gestore, resta la salvaguardia dell’ordine della sicurezza pubblica”.