L'estate 2026 in Sardegna è stata caratterizzata da un caldo anomalo, con l'assenza del maestrale che ha reso ancora più difficile sopportare le temperature sopra la media. Uno studio del Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas ha evidenziato come i venti non siano stati frequenti e, quando si sono verificati, non hanno portato il solito sollievo, lasciando l'Isola avvolta da un'arsura costante e temperature elevate. Inoltre, sembra che l'autunno tardi ad arrivare, mantenendo così un clima più simile a quello estivo.

"Quest'anomalia - come spiega il meteorologo Pier Luigi Trudu - si deve all'alta pressione persistente sul Mediterraneo fin da giugno, che ha bloccato le perturbazioni atlantiche. Di conseguenza, niente refrigerio, in un anno caratterizzato da eventi di ventilazione molto marcati che a gennaio e febbraio hanno provocato intense mareggiate, perlopiù in concomitanza con l'arrivo dello scirocco, vento non prevalente nell'Isola e quindi potenzialmente - evidenzia Trudu - più distruttivo. Territorio e vegetazione si sono adattate a resistere al vento dominante, il maestrale, quindi sono più vulnerabili a quello che soffia da sud-est: ecco perché le soglie per le allerte meteo in Sardegna sono più basse per questo vento che per quello proveniente da nord-ovest".

Durante il mese di settembre, si sono registrate temperature estive e scarse precipitazioni, con temporali pomeridiani tipici di questa stagione. In passato, settembre era il mese che segnava l'inizio della stagione delle piogge in Sardegna, ma ora bisogna aspettare ottobre, conferma il meteorologo dell'Arpas. Anche nel 2023, altro anno caratterizzato da temperature molto elevate, ha avuto un settembre molto asciutto. Tuttavia, c'è ottimismo per la seconda metà di ottobre.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 14 ottobre

Cielo poco nuvoloso o velato per passaggi di nubi alte.

Venti: deboli in prevalenza da Nord-Est, con tendenza alla variabilità nel corso della serata.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, giovedì 15 ottobre

Cielo prevalentemente sereno . Possibile formazione di locali foschie mattutine sul settore nord-occidentale.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento, anche moderato in Gallura.

Venti: deboli da Nord-Ovest con locali rinforzi lungo la costa settentrionale.

Mari: poco mossi.

Previsioni per la giornata di venerdì 16 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso; formazione di foschie o banchi di nebbia nottetempo e al primo mattino nelle valli interne.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli da Nord-Ovest con locali rinforzi lungo la costa settentrionale.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica vedranno un aumento di nuvolosità con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno in leggero calo sabato, mentre aumenteranno, soprattutto nei valori minimi l'indomani. I venti soffieranno deboli di direzione variabile sabato, tendenti a orientarsi da sud il giorno seguente. I mari saranno poco mossi sabato, con aumento del moto ondoso il giorno successivo.