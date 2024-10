Provate a mettervi nei panni di 40 persone che circa anno fa hanno prenotato una crociera da sogno nel Mediterraneo. I mesi di attesa prima della partenza, prevista per oggi, sono serviti per mettere da parte i soldi del viaggio e per alimentare la voglia di allontanarsi dallo stress quotidiano e di godersi del tempo con la famiglia.

Il gran giorno è arrivato, ma loro non sono partiti. Una settimana fa circa, infatti, è iniziato l’incubo: il titolare dell’agenzia Zucca Viaggi di via Rossini a Cagliari, Yuri Lobrano, è sparito nel nulla da un giorno all’altro. Il tempo solo di incassare l’ultima quota da parte di un cliente, che ha pagato 1.500 euro per due, per poi chiudere l’agenzia e non farsi più trovare, senza dunque dare seguito alle prenotazioni.

Questa mattina i viaggiatori truffati, dopo essere stati ospiti anche di Barbara D’Urso, sono andati al porto di Cagliari, davanti all'imbarco delle navi, dove si è tenuta una diretta della trasmissione "Mi manda Rai Tre". Nel corso del programma ecco che arriva una meravigliosa notizia: Costa Crociere, che non c’entra nulla con quanto successo, regalerà a tutti un viaggio di sette giorni nel Mediterraneo. "Eccezionalmente, solo per questo caso", ha precisato il direttore commerciale marketing della compagnia, Carlo Schiavon.