Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha ricevuto questa mattina a Palazzo civico il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Presente all’incontro che si è svolto nella sala di rappresentanza del primo cittadino in Municipio, anche l’assessore allo sport, Giuseppe Macciotta.

Il primo cittadino ha esposto il progetto del nuovo Stadio e del Palazzetto dello sport, all'interno del programma più ampio di riqualificazione urbana e sociale del quartiere Sant'Elia. "Ringrazio il Ministro per le parole spese nei confronti della città e per l'impegno volto a raggiungere risultati importanti legati a una migliore qualità di vita per i residenti, alla crescita e sviluppo di un luogo importante per i cagliaritani. Abbiamo iniziato a lavorare con Andrea Abodi nel 2014 e di recente, poco dopo il nostro insediamento, abbiamo parlato a lungo di impiantistica sportiva diffusa e delle questioni concernenti il Tennis club e i nuovi progetti”.

“Sul nuovo stadio ha precisato il primo cittadino cagliaritano - stiamo andando avanti: è in corso la procedura ex Via (Valutazione impatto ambientale), oggi Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), che si concluderà nei primi mesi dell'anno, poi si avvierà la gara pubblica per la demolizione del Sant'Elia e l'avvio dei lavori per il nuovo stadio. Si darà molta importanza anche agli aspetti legati all'efficientamento energetico e alla sicurezza. Sullo stadio temporaneo, invece, stiamo avviando una positiva interlocuzione con il Cagliari calcio, la Scuola calcio Gigi Riva e la Regione Sardegna, valutando anche la possibilità di un riutilizzo".