Il rappresentante legale di Francesco Arcuri in Spagna ha definito "irregolare" la sospensione cautelare del rientro in Italia del figlio minore di 10 anni, di cui è affidatario. L'avvocato Enrique Zambrano ha dichiarato all'agenzia Efe di sperare che la giustizia italiana possa risolvere la situazione.

Zambrano ha sottolineato di non aver ancora ricevuto notifica della decisione presa ieri sera dal giudice istruttore al tribunale di Granada, che ha concesso la sospensione cautelare e provvisoria del rientro in Italia del bambino dopo averlo ascoltato, accogliendo le richieste della Procura specializzata in violenza di genere e della madre del bambino, Juana Rivas.