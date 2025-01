Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, si sono incontrati oggi presso il Comune per discutere lo stato dei lavori relativi allo stadio, al palazzetto, al Tennis club e ad altre strutture sportive.

Durante l'incontro è emersa una maggiore chiarezza sui tempi previsti: Abodi ha espresso la necessità di avviare i lavori entro il 2025. Zedda ha precisato che la procedura inizierà dopo la valutazione d'impatto ambientale riguardante il vecchio Sant'Elia e la sua demolizione. Solo dopo questo intervento si potrà iniziare a lavorare sul nuovo stadio. Tuttavia, un potenziale ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla condizione del terreno, attualmente in fase di caratterizzazione e controllo per individuare eventuali agenti inquinanti, come idrocarburi legati alla vicinanza del porto storico.

Le regole imposte dal ministro riguardano il rispetto dell'ambiente e la sicurezza, con un focus sull'innovazione tecnologica per garantire un accesso sicuro allo stadio e controllare efficacemente l'affluenza di persone. Riguardo alla Domus attuale, potrebbe essere trasformata nella sede della scuola calcio Gigi Riva, con la possibilità di mantenere solo la tribuna e rimuovere le curve e i distinti, come menzionato dal Sindaco durante l'incontro.