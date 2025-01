Ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa nella quale viveva con l’ex moglie ed è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari.

È successo nella serata di ieri, a Cagliari, e l’uomo arrestato è un 43enne originario del Portogallo. I militari sono intervenuti dopo una chiamata effettuata dall’ex moglie al numero unico di emergenza 112. La donna ha segnalato che l’uomo si era presentato presso la sua abitazione, contravvenendo a un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, che gli vietava di avvicinarsi alla donna e al domicilio familiare.

L’uomo, privo di una dimora fissa e già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, è stato immediatamente raggiunto e fermato dai carabinieri e successivamente portato nelle camere di sicurezza del Comando, in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà oggi al Tribunale di Cagliari.