Hanno divelto la porta d'ingresso del supermercato, poi una volta entrati hanno preso la cassaforte e sono scappati. È successo durante la notte a Cagliari, da Tutti i giorni, in viale Poetto.

Stando agli ultimi accertamenti degli agenti della Questura di Cagliari, intervenuti sul posto, è emerso che gli autori del blitz non hanno usato l'auto come ariete, come inizialmente emerso, ma hanno divelto la porta di ingresso con attrezzi da scasso per poi scappare a bordo di una vettura. L'obiettivo era la cassaforte.

Il bottino dei ladri sarebbe di circa 40mila euro. Da quantificare l'entità dei danni causata dall'irruzione, proseguono le indagini della Questura di Cagliari.