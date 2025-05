Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri della Stazione di Villaputzu, con il supporto dei colleghi di San Vito e di un’unità cinofila antidroga del Comando di Cagliari, hanno scoperto all’interno di una camera da letto 109 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e 60 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

A finire in manette è stato un giovane di 21 anni, disoccupato e residente in paese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento rientra in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga nel territorio del Sarrabus. I militari, dopo aver raccolto elementi su un possibile deposito di stupefacenti in un’abitazione del centro, hanno deciso di intervenire, effettuando la perquisizione alla presenza del cane antidroga.

Il ragazzo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari.