Viaggiava nei pressi di Iglesias con addosso cocaina, hashish e 280 euro in contanti. Sorpreso dalla Polizia è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei guai è finito un uomo di 49 anni.

Il controllo, come riferito dalla Polizia, è scattato nel pomeriggio di martedì scorso, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia hanno fermato l’uomo mentre percorreva una strada fuori dall’abitato. Fin dai primi momenti, il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Durante la perquisizione personale, hanno spiegato gli agenti, sono stati rinvenuti tre involucri in cellophane contenenti cocaina e hashish, oltre a una somma in contanti ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

I controlli sono poi proseguiti nelle due abitazioni dell’uomo a Carbonia, con il supporto degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”. All’interno sono stati trovati due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 180 grammi, altri involucri contenenti 80 grammi tra hashish e marijuana, tre bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento delle dosi e un’agenda con appunti ritenuti riconducibili alla compravendita di droga.

Ma non solo. In una delle due case sono state anche sequestrate quattro cartucce detenute illegalmente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per detenzione illegale di munizioni.

Ieri mattina, nell’udienza di convalida, il G.I.P. ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.