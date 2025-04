Elisabetta Canalis è di nuovo in Italia, precisamente a Milano, per motivi di lavoro, come ha annunciato lei stessa sui social. Tuttavia, la showgirl è arrivata da sola, senza il suo compagno, il personal trainer Georgian Cimpeanu, che non l'ha seguita per i suoi impegni professionali e ha preferito rimanere in California. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, alimentando le voci su una presunta crisi tra i due, con i rumors che si rincorrono da tempo.

La situazione appare ancora più nebulosa quando si esamina il comportamento della Canalis sui social: da qualche tempo non appare più con Cimpeanu e, anzi, lo ha smesso di seguire su Instagram. Ma non è tutto: anche Jessica Michel Serfaty, modella e attrice americana recentemente vicina a Georgian, è stata eliminata dalla lista dei seguiti della showgirl.

Queste mosse hanno alimentato le speculazioni, e l’indiscrezione che Elisabetta Canalis sarebbe tornata single ha trovato conferma nelle parole di Gabriele Parpiglia, che ha rivelato nella sua newsletter i dettagli dei cambiamenti sui social. La situazione sembra ancora più tesa quando si considera che Georgian, pur essendo negli Stati Uniti per motivi di carriera, ha da poco iniziato a lavorare con Serfaty, scatenando ulteriori sospetti su un possibile legame tra i due.

Nonostante questi segnali, né la Canalis né Cimpeanu hanno commentato ufficialmente la situazione, ma il quadro che si delinea suggerisce che la relazione possa essere giunta al termine.