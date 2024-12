A Quartu è stato avviato il progetto 'GenerAzione Scuola' con l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica ed escludere socialmente i giovani. Il progetto è stato avviato grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna attraverso il bando "Scuola bene comune". La Cooperativa Sociale Laurus è il capofila del progetto a Quartu, con il coinvolgimento del Comune, degli Istituti Comprensivi n. 5 e n. 6, dell'ASD Fortitudo Hockey Cagliari e delle associazioni Genti Arrubia Aps, Neverland, Figli d'Arte Medas e Diabete Zero ODV. L'assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta ha spiegato che il progetto mira a intervenire nell'educazione e nella formazione per contrastare efficacemente la dispersione scolastica e l'esclusione sociale, dati allarmanti che collocano la Sardegna tra le regioni con maggior abbandono scolastico in Italia e in Europa. Le attività del progetto riguardano la salute e il benessere, con continuità anche durante l'estate e il coinvolgimento dei Servizi sociali. L'assessore Marco Camboni ha sottolineato che l'obiettivo è generare azioni positive per contrastare il gap educativo che coinvolge gli adolescenti e le famiglie, spesso alle prese con le sfide della rapida evoluzione della società. Il progetto nasce da un'analisi dei bisogni della comunità di Quartu, con l'intento di affrontare in modo concreto le sfide educative e formative contemporanee che influenzano la personalità dei giovani.