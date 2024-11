I Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno denunciato una coppia residente nel paese per non aver rispettato l'obbligo di istruzione del loro figlio minorenne. La segnalazione è giunta dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Villasimius, preoccupata per le numerose assenze del ragazzo.

I genitori, una donna di 39 anni proveniente da Corigliano Calabro (CS) e un uomo di 53 anni nato a Guspini, non hanno permesso al figlio iscritto alla scuola secondaria di primo grado di frequentare le lezioni durante ottobre e novembre di quest'anno scolastico. Tale comportamento, sprovvisto di motivazioni valide, costituisce una violazione dell'obbligo legale di garantire l'istruzione del minore.

Le autorità giudiziarie ordinaria e minorile sono state tempestivamente informate dai Carabinieri di Villasimius, i quali stanno conducendo ulteriori indagini al fine di individuare le responsabilità e comprendere le motivazioni dietro questa grave situazione di abbandono scolastico

. L'obiettivo è quello di identificare i fattori che hanno spinto i genitori a interrompere la regolare frequenza scolastica del figlio e intervenire per assicurare il diritto all'istruzione del minore, un diritto fondamentale tutelato dalla legge per garantire un futuro solido a ogni cittadino.