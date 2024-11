L'Istituto di Istruzione Superiore "Angelo Roth" di Alghero sarà al centro di un'iniziativa promossa dall'Avis Provinciale di Sassari insieme all'Avis Comunale, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla cultura della solidarietà e del volontariato. Il progetto nazionale dell'Avis, intitolato "RISEup: Fai parte del cambiamento", si svolge all'interno della scuola per spingere i giovani a riflettere sui valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione sociale. L'intento principale di questa iniziativa è educare gli studenti non solo sull'importanza della donazione del sangue, ma anche sull'adozione di uno stile di vita basato sul dare, inteso come contributo personale alla comunità.Il programma prevede tre incontri, ognuno della durata di due ore, in cui gli studenti della classe 3°C dell'Istituto "Angelo Roth" di Alghero parteciperanno ad attività interattive, discussioni e testimonianze.

Il primo incontro si terrà il 30 novembre, mentre il 7 dicembre ci si immergerà nel cuore del progetto con attività che coinvolgeranno gli studenti in un videogioco creato ad hoc per promuovere il lavoro di squadra e la riflessione. Successivamente, ci sarà una fase di elaborazione per approfondire i concetti appresi. Infine, il 14 dicembre, sarà la volta della testimonianza diretta di un volontario Avis, seguita da esercitazioni creative e un momento finale di confronto per valutare il percorso compiuto e consolidare le conoscenze acquisite.La metodologia adottata prevede un approccio interattivo che include attività di gruppo, esercitazioni pratiche, giochi online e testimonianze di volontari, con l'obiettivo di favorire un apprendimento esperienziale che stimoli il confronto e la partecipazione attiva.

Gli studenti saranno incoraggiati a condividere pensieri ed esperienze, valorizzando le proprie risorse personali per metterle al servizio della comunità.In un periodo caratterizzato da incertezze e sfide globali, il progetto "RISEup" offre ai giovani l'opportunità di riscoprire l'importanza delle relazioni, dell'impegno sociale e della solidarietà. Grazie al sostegno dell'Avis Provinciale di Sassari, alla collaborazione dell'Avis Comunale di Alghero e dell'Istituto "Angelo Roth", questa iniziativa contribuisce a formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a costruire un futuro migliore.