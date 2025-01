A Cagliari, il mese scorso l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un leggero calo dello 0,1% nella parte congiunturale, confrontando novembre e dicembre. Questo dato contraddice l'andamento del mese precedente, quando si era registrato un aumento dello 0,1%. Guardando all'andamento annuale, l'indice ha segnato un incremento del 1,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, risultando in una diminuzione rispetto al +1,7% registrato a novembre.

I settori che hanno subito gli aumenti più significativi sono i trasporti, con variazioni rilevanti nel trasporto aereo passeggeri (+18,5%) e nel trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (+3%). Anche i pacchetti vacanza sono aumentati del 10%. Per quanto riguarda i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, si registra un aumento del 3,1% per "Caffè, tè e cacao", mentre frutta (-4,8%), oli e grassi (-2,5%), e vegetali (-2%) sono in calo. Anche gli alcolici costano meno, con un calo del 3,6%, mentre vini (-2,5%) e birre (-1%) registrano diminuzioni. Per quanto riguarda abitazione, acqua, elettricità e combustibili, si è registrato un lieve aumento dello 0,3% rispetto a novembre.

Guardando all'indice tendenziale, che mostra un aumento del 0,9%, si può notare una crescita rispetto al +0,5% registrato nel mese di novembre.