La protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per il rischio idrogeologico e un'allerta gialla per il rischio idraulico in tutta la Sardegna orientale, in particolare nelle zone di Flumendosa Flumineddu e Gallura.

L'avviso copre anche l'altra parte dell'Isola con un codice giallo ed è in vigore dalla mattina di venerdì 17 gennaio fino a sabato 18. Nei prossimi due giorni, si prevedono precipitazioni diffuse nell'area orientale dell'Isola, con quantitativi attesi tra i 30 e i 40 mm, mentre altrove saranno più sparse.

Secondo quanto riportato dalla protezione civile, "venerdì e sabato le precipitazioni saranno moderate, localmente molto abbondanti, nella zona orientale, mentre saranno deboli, localmente abbondanti, nella zona occidentale".

Nel video. Pioggia e grandine in Ogliastra, 16 gennaio ore 17:00

Previsioni per venerdì 17 gennaio 2025 (Fonte Arpas Sardegna)

Cielo coperto con precipitazioni diffuse con cumulati elevati, localmente molto elevati sul settore orientale, precipitazione sparse con cumulati moderati, localmente elevati sui settori occidentali. Temperature: in lieve o moderato aumento in entrambi i valori.

Venti: moderati o forti da est nord-est, con rinforzi a burrasca forte lungo le coste e in prossimità dei rilievi. Mari: agitati e sino a molto agitati sui bacini orientali. Molto mossi o agitati quelli occidentali. Mareggiate lungo le coste orientali.

Previsioni per sabato 18 gennaio 2025

Cielo coperto con precipitazioni diffuse con cumulati elevati, localmente molto elevati sul settore orientale, precipitazione sparse con cumulati moderati, localmente elevati sui settori occidentali. Parziale attenuazione dei fenomeni in serata. Temperature: in ulteriore lieve aumento in entrambi i valori. Venti: moderati o forti da est nord-est, con rinforzi a burrasca lungo le coste e in prossimità dei rilievi. Ventilazione in attenuazione dalla serata. Mari: agitati e sino a molto agitati sui bacini orientali. Molto mossi o agitati quelli occidentali. Mareggiate lungo le coste orientali. Moto ondoso in scaduta in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica e lunedì si prevede cielo generalmente nuvoloso con possibili precipitazioni. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime non subiranno variazioni di rilevo. I venti soffieranno inizialmente deboli o moderati dai quadranti meridionali, in progressiva attenuazione. I mari saranno generalmente molto mossi.