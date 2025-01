PHOTO





Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Il picco dell'influenza si avvicina e cresce il numero di italiani costretti a letto. Per chi si ammala anche la dieta è importante. Si parte dal fatto che "durante la malattia, bisogna mangiare leggero, per non impegnare troppo l'apparato gastroenterico", spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita, nutrizionista e fitoterapeuta, nel cui ultimo libro - 'In Salute tutto l'anno', edizione Bur - le ricette per la cura dei malanni stagionali hanno ampio spazio.

Il riso in bianco, per esempio, piatto più utilizzato quando si è costretti a letto in questa stagione, "va benissimo, ma soprattutto vanno bene pollo e brodo di pollo. Alcuni vecchi studi, mai smentiti, hanno persino individuato nella pelle del pollame una molecola naturale che può essere d'aiuto contro le infezioni virali". In natura, ricorda Vestita, "esistono alimenti con azione antivirale, i primis il pompelmo che contiene la naringenina, nota per le l'attività antivirale". E ci sono anche cibi antinfiammatori. "Tra i più potenti c'è la bromelina, che deriva dall'ananas". Quindi "mangiare leggero e bere tanto succo di pompelmo e ananas è una buona strategia. Ma bisogna tenere conto del fatto che il pompelmo non va associato ad altri prodotti perché può inibire l'azione di alcuni farmaci, quindi sempre meglio sentire il medico curante".

Per una dieta leggera, consiglia Vestita, "al mattino da preferire il tè verde, antinfiammatorio, con poche fette biscottate. A pranzo ovviamente riso, che è un cibo rinfrescante, insieme a del pesce azzurro, magari un pochino di sgombro al vapore. Alla sera si può mangiare ancora un piatto di farro e, se si desidera, qualche lenticchia. Per quanto riguarda le tisane, in questi casi consiglio sempre le malvace, quindi malva e Karcadè: in un litro d'acqua un cucchiaino di malva e un cucchiaino di Karcadè. E' antinfiammatoria e soprattutto ricostituente, visto che è ricca di minerali".