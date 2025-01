Durante la notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono stati chiamati in un'abitazione nella zona di San Michele, a Cagliari, in risposta a una richiesta di soccorso. Un uomo di 60 anni, senza una dimora fissa e con precedenti penali, è stato denunciato per resistenza passiva e tentativo di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine.

La sua compagna, una donna di 50 anni, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri per mantenere l'uomo a distanza a causa del suo stato alterato, presumibilmente dovuto all'assunzione di alcol. Quando i militari sono arrivati, hanno cercato di calmare la situazione, ma l'uomo ha opposto resistenza e ha provato a sfuggire al controllo, quindi è stato portato negli uffici del reparto per ulteriori accertamenti.

Nonostante non sia stata presentata una denuncia formale, la donna è stata informata dai Carabinieri sulle risorse offerte dai centri antiviolenza locali per garantirle sicurezza e supporto.

Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per intervenire prontamente in situazioni potenzialmente pericolose, confermando l'impegno costante dei Carabinieri nel tutelare le persone più fragili.