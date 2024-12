Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace, supportati dai colleghi della Stazione di Cagliari-Villanova, hanno concluso un episodio insolito che coinvolgeva un giovane di 18 anni di Elmas.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre si muoveva velocemente su un monopattino, accompagnato da un 19enne residente nella stessa zona. La situazione ha attirato l'attenzione dei militari, che hanno deciso di fermare i due ragazzi a causa del loro comportamento sospetto e della fretta nel girovagare per le strade della città di notte.

Durante la perquisizione, è emerso che il 18enne aveva addosso dosi di hashish e una considerevole somma di denaro, presumibilmente provento delle attività di spaccio. Successivamente, durante la perquisizione in casa, è stato rinvenuto un kit completo per il confezionamento della droga, composto da bustine, coltelli sporchi di hashish e altri strumenti utili per preparare le dosi, insieme ad altre 14 dosi di stupefacente e 700 euro in contanti. Il secondo giovane è stato trovato in possesso di 6 dosi di hashish, quantità ritenuta per uso personale, quindi è stato segnalato all'Autorità Amministrativa come consumatore di sostanze stupefacenti.

Il materiale sequestrato è stato consegnato all'Autorità Giudiziaria e l'arrestato è stato portato al Tribunale di Cagliari per il processo diretto. Le indagini sono in corso per verificare ulteriori responsabilità e per determinare se l'episodio fa parte di un'attività di spaccio più ampia.

Questa operazione sottolinea l'importanza della presenza diffusa dei Carabinieri sul territorio e della capacità di individuare comportamenti sospetti, confermando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.