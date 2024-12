Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno condotto una serie di operazioni mirate per contrastare il traffico di droga all'interno e nelle vicinanze dei luoghi frequentati principalmente dai giovani.

Oltre ai controlli stradali che hanno portato al ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza, è stato effettuato un controllo in un circolo privato situato in corso Vittorio Emanuele a Bari Sardo. Dopo aver identificato tutti i presenti, è stata inflitta una sanzione amministrativa di 5.000 euro per aver servito bevande alcoliche a persone non autorizzate.

Durante l'ispezione, sono stati trovati all'interno del locale 4,8 grammi di marijuana e un coltello a serramanico lungo 14 centimetri, sequestrati a persone sconosciute.

Questi controlli sul territorio continueranno nei prossimi giorni per garantire alla comunità la possibilità di vivere in tranquillità durante le prossime festività natalizie.