È shock nel mondo del cinema e dello spettacolo internazionale dopo il ritrovamento dei corpi senza vita del celebre regista e attore Rob Reiner, 78 anni, e della moglie Michele Singer Reiner, 68 anni, nella loro lussuosa villa di Brentwood, Los Angeles.

Secondo i primi rapporti delle autorità locali, riportati da ABC7 Los Angeles, i due sarebbero stati colpiti a morte con numerose coltellate all’interno della loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Los Angeles dopo una chiamata di emergenza ricevuta intorno alle 15:30 ora locale di domenica, ma per la coppia non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine della Los Angeles Police Department (LAPD), come informa Adnkrons, stanno trattando l’accaduto come un duplice omicidio e hanno avviato un’indagine approfondita. Al momento, pur senza conferme ufficiali su un arresto, il figlio 32enne di Reiner, Nick Reiner, è stato portato in interrogatorio dalla polizia come possibile persona di interesse.

Testate come People Magazine riportano che il figlio potrebbe essere coinvolto nel tragico evento, anche se la polizia non ha rilasciato conferme ufficiali sulla sua responsabilità e non risulta formalmente accusato o arrestato al momento. La figlia della coppia, Romy Reiner, secondo alcune fonti, come riporta People, ha scoperto i corpi e sarebbe stata tra le prime a segnalare l’incidente ai soccorsi.

Rob Reiner era una figura di spicco di Hollywood, celebre per aver diretto alcuni dei film più amati degli ultimi decenni come This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride e When Harry Met Sally.

La morte di Reiner e di Michele Singer ha immediatamente suscitato profonda commozione tra colleghi, fan e figure pubbliche, mentre le autorità promettono di continuare le indagini in modo rigoroso per chiarire con precisione le dinamiche della tragedia.