Ben 58.020 paia di calzature in materiale plastico gommoso provenienti dalla Cina e dal Portogallo e destinate alla vendita al dettaglio per adulti e bambini, sono state sequestrate dai Carabinieri del NAS di Cagliari, dopo un controllo in un negozio nel quartiere Sant’Avendrace, specializzato nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento, calzature e accessori.

I prodotti, commercializzati con marchi come "GymmY", "Rain Bow Shoes", "S7Stars", "Sweet Walk", "Sesamall", "Jomix Shoes" e altri senza marchio, secondo i militari non sono conformi alle normative vigenti riguardanti l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti. Le irregolarità riscontrate includono la mancanza di informazioni sui materiali utilizzati e le principali componenti delle calzature, l'assenza di dati sul produttore o importatore all'interno dell'Unione Europea, l'omissione di informazioni su sostanze pericolose, l'assenza di istruzioni e precauzioni d'uso, in particolare per i prodotti per bambini con parti staccabili, la mancanza di etichette in italiano e l'utilizzo di simboli non spiegati relativi ai materiali.

Il valore complessivo delle calzature sequestrate è stato valutato intorno ai 400mila euro. I Carabinieri stanno conducendo ulteriori indagini presso i distributori identificati durante i controlli e stanno eseguendo analisi di laboratorio sui campioni prelevati per individuare eventuali sostanze pericolose e valutare il rischio per la salute pubblica.

Questa operazione si inserisce nell'ambito della campagna nazionale di aderenza organizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per verificare la legittimità dei prodotti sul mercato e proteggere la salute dei consumatori, e dimostra l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel prevenire e contrastare pratiche commerciali sleali, in particolare nei settori che coinvolgono la sicurezza e la salute dei cittadini.