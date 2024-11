Un altro incidente di caccia si è verificato in Sardegna, coinvolgendo un uomo di 56 anni che è stato ferito alla spalla durante una battuta nelle campagne di Siniscola.

L'episodio è avvenuto stamattina in località Oreo. Il cacciatore è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro con l'elisoccorso del 118.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Al momento sono in corso indagini per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto.