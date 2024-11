Un altro incidente di caccia in Sardegna, stavolta a Orotelli. Questa mattina un cacciatore è rimasto ferito alla gamba dopo essere stato raggiunto al polpaccio da un proiettile che gli avrebbe causato una lesione venosa.

Sul posto i soccorsi con l'elicottero, che hanno raggiunto la zona impervia per prendere in carico il malcapitato e trasferirlo all'ospedale di Sassari in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Si tratta dell'ennesimo incidente di caccia in pochi giorni nell'Isola. Il 2 novembre un cacciatore di 58 anni, Filippo Vidili, è morto a Sedilo dopo un colpo di arma da fuoco che lo ha colpito all'addome.

Successivamente sono rimasti feriti altri due cacciatori: un uomo di 43 anni nelle campagne di Siligo in provincia di Sassari e uno di 64 nel territorio di Perdasdefogu in Ogliastra.