Piazza Medaglia Miracolosa, nel quartiere San Michele a Cagliari, sta per vivere una nuova fase grazie a un importante intervento di riqualificazione. Il progetto approvato in Consiglio comunale prevede la manutenzione straordinaria del verde, dell'illuminazione pubblica e l'installazione di nuovi elementi come giochi, panchine e fontanelle, con l'obiettivo di rendere la piazza più accogliente per famiglie e residenti.

Inoltre, sono previsti interventi sulle abitazioni di Edilizia residenziale pubblica (Erp) nel quadro della programmazione comunale del Piano delle manutenzioni Erp, il ripristino della pavimentazione e dei marciapiedi, il potenziamento della rete dei sottoservizi con particolare attenzione ai pozzetti e alle caditoie, nonché la riorganizzazione degli accessi alla scuola dell'infanzia. La ridisegnazione della piazza prevede anche la rimozione di ringhiere e dislivelli, insieme all'implementazione di un sistema temporaneo di videosorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Un aspetto significativo del progetto è il coinvolgimento della comunità locale nella Comunità energetica piazza Medaglia Miracolosa, che sarà animata da mercatini settimanali o mensili, eventi culturali e di intrattenimento, oltre a offrire incentivi agli organizzatori che sceglieranno di utilizzare spazi come piazza Medaglia Miracolosa per i loro progetti finanziati dal Comune.

Si valuterà inoltre la regolarizzazione degli operatori ambulanti, con un focus sul commercio di prodotti freschi e sulla gestione sostenibile dei rifiuti, coinvolgendo gli assessorati alla Mobilità, Urbanistica, Lavori pubblici, Cultura e turismo e la polizia locale per contrastare le occupazioni abusive e garantire la sicurezza del luogo.