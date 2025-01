Sono in corso i test e la riapertura del primo tratto della via Roma, a Cagliari, con prevista conclusione entro la prossima settimana, salvo condizioni meteorologiche avverse. Il tratto compreso tra piazza Ingrao e via Dei Mille sarà presto aperto al traffico. L'ufficio del sindaco ha dichiarato: "Abbiamo dedicato particolare attenzione al sistema viario del quartiere Marina, per garantire un equilibrio tra traffico veicolare e pedonale durante le fasi finali dei lavori nei prossimi mesi. La segnaletica della nuova parte della via Roma faciliterà l'accesso e l'uscita dei veicoli dal quartiere, oltre a collegarsi alla nuova passeggiata presto accessibile."

In dettaglio, sarà possibile girare da viale Regina Margherita a via Roma e proseguire su viale Diaz, oppure svoltare in via Pirastu. Da viale Bonaria, si potrà altrettanto accedere a via Roma, mentre i lavori del secondo e ultimo lotto del cantiere proseguono. In piazza Matteotti si sta ultimando il restauro della pensilina storica. L'Amministrazione ha in programma di rendere la piazza più vivace introducendo attività commerciali tramite un apposito bando.