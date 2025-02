Il Consigliere Comunale Maurizio Usai, appartenente al partito Fratelli d’Italia, ha commentato i risultati emersi durante i lavori della Prima Commissione, sottolineando l'importanza di rafforzare il controllo e implementare politiche più efficaci per gestire l'immigrazione nella città di Sassari.

Durante le discussioni in Commissione è stato evidenziato che attualmente risiedono a Sassari 6.483 stranieri, corrispondenti al 5,3% della popolazione totale, con una significativa concentrazione nel Centro Storico, dove rappresentano il 24,5% dei residenti. Questi dati sollevano questioni riguardanti la convivenza, i servizi pubblici e le strategie di integrazione.

"Dai dibattiti in Commissione è emersa la necessità di un monitoraggio più accurato delle presenze sul territorio. È essenziale che la gestione dell'immigrazione sia trasparente, bilanciata e rispettosa delle esigenze di tutti i cittadini", ha dichiarato Usai. Tra gli argomenti affrontati, si è evidenziato un saldo migratorio negativo nel 2024, con più persone che lasciano la città (889) rispetto a coloro che vi entrano (771), segno di un cambiamento nelle dinamiche demografiche che richiede ulteriori approfondimenti.

"Non possiamo ignorare queste trasformazioni senza un piano ben definito. È necessario intensificare i controlli sulle registrazioni anagrafiche e adottare misure adeguate per garantire una convivenza equilibrata e ordinata", ha aggiunto Usai. Fratelli d’Italia rimarrà vigile sull'evolversi della situazione, proponendo soluzioni pratiche per una gestione responsabile dell'immigrazione che assicuri sicurezza, integrazione sostenibile e il rispetto delle regole a vantaggio di tutta la comunità di Sassari.