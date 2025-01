I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti intorno alle 3:40 del mattino a Monserrato, precisamente in via Monte Arci, per un incendio che ha interessato quattro auto, con un'altra danneggiata a causa del calore.

Le fiamme che hanno avvolto le vetture sono state prontamente domate e l'area è stata resa sicura per evitare che si propagassero alle vicine abitazioni. Due squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenute sul posto con due mezzi e sette operatori.

Dopo aver completato le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno avviato le indagini per determinare le cause dell'incendio. Fortunatamente, nessuna persona risulta coinvolta.