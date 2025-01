I Carabinieri della Stazione di Sarroch hanno arrestato un trentenne del luogo, già soggetto all'affidamento in prova ai servizi sociali, in ottemperanza a un ordine emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, a causa delle numerose violazioni delle restrizioni imposte, che hanno portato alla revoca della misura alternativa e al suo immediato trasferimento in prigione.

L'uomo, conosciuto alle forze dell'ordine per la sua partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti tra Pula e Capoterra sin dal 2011, ha avuto vari incontri con la legge nel corso degli anni. La sua ultima incriminazione risale a settembre 2022, quando è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Dopo quel procedimento legale, il Tribunale di Cagliari, nel dicembre 2022, aveva cambiato la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, senza la possibilità di lasciare la residenza. Condannato a tre anni di detenzione, nel marzo 2024, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, con l'obbligo di pernottare a casa propria e il permesso di lavorare di giorno.

I Carabinieri della Stazione di Sarroch hanno costantemente controllato il rispetto delle restrizioni, riscontrando diverse infrazioni che, a partire da novembre 2024, sono diventate sempre più frequenti, con sette episodi documentati in soli tre mesi. A causa di queste continue trasgressioni, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha annullato la misura alternativa e ha ordinato il trasferimento in prigione.

I Carabinieri della Stazione di Sarroch hanno quindi individuato l'uomo, procedendo con il suo arresto e portandolo alla Casa Circondariale di Uta, dove sconterà la parte residua della pena come stabilito dall'Autorità Giudiziaria.