Tragica scoperta, durante il pomeriggio di ieri, giovedì 5 dicembre, dei Carabinieri della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, supportati dalla Sezione Operativa della compagnia di Cagliari.

I militari sono infatti intervenuti in via Ghibli a seguito della segnalazione del ritrovamento di due cadaveri. Un uomo di 44 anni ha chiamato le autorità dopo aver trovato i corpi senza vita dei suoi genitori, un uomo di 79 anni e una donna di 82 anni, entrambi pensionati, all'interno della loro casa. Durante l'ispezione condotta dai Carabinieri, non sono stati riscontrati segni di effrazione o violenza.

Il medico legale intervenuto sul posto ha escluso la morte per cause violente dopo l'ispezione cadaverica. Per chiarire le circostanze del decesso, l'abitazione è stata posta sotto sequestro in attesa degli esiti dell'autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria competente. Le indagini sono in corso per determinare con precisione la dinamica e le cause della morte. La Stazione dei Carabinieri di Cagliari San Bartolomeo, insieme alla Sezione Operativa, sta procedendo con gli accertamenti.

L'ipotesi più avvalorata al momento è quella di un malore: uno dei due anziani si sarebbe sentito male e l'altro mentre tentava di soccorrerlo avrebbe avuto un altro malore.