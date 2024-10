Graziano Crastus , l'88enne scomparso giovedì mattina dalla Rsa Casa Melania a Sant'Antioco , dopo tre giorni di ricerche, è stato trovato morto non lontano dalla struttura in cui era ricoverato.

Il corpo dell'uomo è stato individuato nell'area archeologica, in località Is Pirisceddus, dietro l'arena fenicia, da una delle squadre impegnate nelle ricerche andate avanti per giorni anche con droni e cani, a poche centinaia di metri dalla struttura dove era recuperato .