Un anziano di 75 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Carpaccio a Cagliari e dai primi accertamenti è emerso che sarebbe deceduto almeno da sette giorni.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata. L'uomo viveva da solo e da alcuni giorni, i vicini di casa non avevano sue notizie. Sapevano che la settimana scorsa era stato in ospedale perché non stava bene e dopo aver tentato di chiamarlo al telefono, si sono preoccupati e hanno segnalato la situazione al 113.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e i vigili del fuoco. I poliziotti hanno bussato alla porta dell'abitazione dell'anziano e cercato di chiamarlo al telefono.

Dall'interno si sentiva il cellulare suonare, ma nessuno rispondeva. A quel punto i pompieri sono entrati in casa insieme ai poliziotti e hanno scoperto il cadavere.

Dai primi accertamenti è emerso che l'anziano era morto circa sette giorni fa, per cause naturali.