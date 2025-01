Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha deciso di chiudere lunedì 20 gennaio le sedi del Liceo "Dettori" in via Cugia e del Liceo "Eleonora D'Arborea" in via Amat - via Palomba su richiesta dei dirigenti scolastici.

La chiusura è stata necessaria a causa dei lavori di manutenzione alla rete elettrica previsti da e-distribuzione per quel giorno, che comporteranno la sospensione dell'erogazione di energia nelle zone circostanti le due scuole.

Questa situazione impedirebbe di garantire i requisiti minimi di sicurezza negli istituti scolastici interessati, poiché mancherebbero illuminazione, riscaldamento e funzionamento delle apparecchiature elettroniche essenziali per la gestione di emergenze, attività didattiche e uffici amministrativi, come riportato dai dirigenti scolastici.