Nel cuore della notte scorsa, un manifesto contenente frasi offensive nei confronti di due medici è comparso a Cagliari, appeso su un muro esterno dell'ospedale San Giovanni di Dio.
Non è mancata la condanna della Aou del capoluogo, "L'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari stigmatizza il vile attacco alla professoressa Federica Pinna, direttrice della Psichiatria del San Giovanni di Dio, e all'endocrinologo Alessandro Oppo che gestiscono l'ambulatorio di Affermazione di genere", afferma il commissario straordinario Vincenzo Serra.
"Ai due nostri professionisti, che si dedicano con passione e professionalità alla presa in carico delle persone con incongruenza di genere - prosegue Serra - va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Ovviamente forniremo alle forze dell'Ordine le immagini in nostro possesso. Ci auguriamo che gli autori vengano identificati presto".