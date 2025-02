Diversi episodi di maltrattamenti in famiglia, commessi tra il 2007 e il 2019 a Villasimius e Maracalagonis, ma anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo un 39enne di Villasimius è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il provvedimento, divenuto definitivo, prevede per il 39enne una pena complessiva di 4 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione, frutto di un cumulo di pene concorrenti. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di varia natura, era nella propria abitazione, dove i militari lo hanno raggiunto per notificargli il provvedimento restrittivo. Ora si trova nel carcere di Uta.