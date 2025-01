Durante la notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto e denunciato in stato di libertà un 49enne residente formalmente a Capoterra ma di fatto senza fissa dimora, per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti e munizioni illegali.

L’arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione della madre dell’indagato. Durante le operazioni, i militari avrebbero rinvenuto 51 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, 20 colpi calibro 22, 9, bossoli dello stesso calibro, tre telefoni cellulari e vari documenti intestati a terzi, di cui l’uomo non avrebbe saputo giustificare il possesso.

L’intero materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e custodito in attesa delle analisi e dei successivi approfondimenti investigativi. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Villanova. Il giudizio con rito direttissimo è previsto per la giornata odierna presso il Tribunale Ordinario di Cagliari.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità o connessioni con attività illecite.