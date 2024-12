Anche in clima natalizio, la polizia locale di Cagliari non rinuncia al suo impegno formativo rivolto ai più giovani. Gli agenti sono entrati nelle scuole per educare i bambini alle regole fondamentali della sicurezza stradale, come attraversare sulle strisce pedonali, indossare sempre la cintura di sicurezza e utilizzare correttamente i seggiolini in auto.

Durante le lezioni, particolare rilievo è stato dato alla lotta contro l’uso del cellulare alla guida. Gli agenti hanno esortato i piccoli a diventare messaggeri di buone pratiche, invitandoli a ricordare ai propri genitori i rischi di questa abitudine pericolosa, vietata dalla legge.

Il comando della polizia locale ha annunciato che l’iniziativa diventerà parte integrante dei servizi sul territorio, consolidando il rapporto con la comunità e promuovendo, fin dalla tenera età, una cultura della sicurezza e del rispetto delle regole. Un progetto educativo destinato a diventare un punto fermo per la sicurezza urbana della città.