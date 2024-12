Non si placano le polemiche sul nuovo Codice della strada introdotto dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Anche Vasco Rossi contesta la legge entrata in vigore nella giornata di ierti. In un reel social, diventato immediatamente virale, contesta il leader della Lega. "Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni", commenta il cantante.

"Da oggi - prosegue Vasco - anche se siete alla guida lucidi... lucidi sì o lucidi no. Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo codice della strada. Invece di guidare si potrebbe prendere i treni...", polemizza.

Non tarda ad arrivare la risposta di Salvini, che ribatte: "Vasco Rossi lo adoro come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti".

"Non c'è da ridere quando si parla di alcol e droga - ha aggiunto il ministro -. Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, però è un Codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite".