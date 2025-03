Giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2025 sarà temporaneamente modificata la circolazione in viale Trieste, all'intersezione con via Pola, in entrambi i sensi di marcia. Lo stabilisce l'Ordinanza n.614 firmata oggi dal Dirigente del Servizio Opere strategiche del Comune di Cagliari.

Le modifiche sono necessarie per consentire i lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica, con interventi sulla pavimentazione stradale.

Dalle 9 fino al termine dei lavori, saranno adottate in modo alternato le seguenti misure: